Harju Elekter suurendab osalust Soome elektriautode laadimistarkvara ettevõttes

Harju Elekter näeb, et lisainvesteering osaluse kasvatamiseks on vajalik, et tugevdada kontserni tegevust e-mobiilsuse valdkonnas ja toetada täiendavalt jätkusuutlike eesmärkide täitmist. IGL-Technologies Oy-ga jätkatakse elektriautode laadimissüsteemide tervikpakettide kättesaadavuse parandamist ning võrgustiku laiendamist nii Põhjamaade kui ka Baltikumi turgudel.

Harju Elektri Soome tütarettevõte Harju Elekter Oy on teinud IGL-Technologies Oy-ga enam kui kümme aastat edukalt koostööd ning paigaldanud ainuüksi Soomes tänaseks üle 30 000 elektrisõidukite laadija. Lisaks on koostöös loodud üle 50 laadimispunkti Baltikumis, millest 10 on lisandunud Eestisse. Partnerluses on Harju Elektri rolliks laadimisseadmete riistvara arendus, tootmine ja müük ning IGL-il tehnoloogiliselt sobiva tarkvara pakkumine ning seadmete opereerimine.