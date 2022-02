Arco Vara kasum kasvas aastaga kahekordseks, neljas kvartal tõi kahjumi

Arco Vara tegevjuht Miko Niinemäe ütles möödunud aasta tulemusi kommenteerides, et kokkuvõttes on tänane Arco Vara meeskond tõstnud ettevõtte omakapitali tootluse lati järgmisele tasemele, kuid eesmärk tõsta näitaja 20%-ni vajab veel tööd.

Huvi elamukinnisvara vastu püsis 2021. aastal kõrge. Arco Vara ehituses oleva Kodulahe arenduse kõik 72 kodu on leidnud omanikud ning lõppmüükide vormistamine toimub 2022. aasta II kvartalis. Äsja algas ka uue etapi, Kodulahe Rannakalda ehitus ning eelmüük. Niinemäe andmetel on huviliste nimekirjas enam kui 1000 inimest. Rannakalda ehituse peatöövõtjaks on Arco Vara uus tütarettevõte Arco Tarc, mis asutati, et Arco Vara oleks ka tuleviku arendusi silmas pidades oma aja peremees ja saaks tagada ehitusprotsessi alustamisel planeeritud ajal.