Uuringute järgi on Eestis 70 000 inimest, kelle rahaasjad on nii halvas seisus, et nende vastu on algatatud täitemenetlus. Seetõttu kavatseb riik sahtlist välja tuua ammuse idee nn positiivsest krediidiriskist, mis peaks piirama eestlaste ülelaenamist. Riskiks on aga see, et osade inimeste jaoks kaob laenuvõimalus üldse ära.