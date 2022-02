Charlie Munger: Krüpto tuleks ära keelata

«Ma soovin, et see oleks viivitamatult keelatud, ja ma imetlen hiinlasi selle keelustamise eest,» ütles Munger kolmapäeval Daily Journali aastakoosolekul, mis toimus virtuaalselt. «Mina kindlasti ei investeerinud krüptosse. Ma olen uhke selle üle, et olen seda vältinud. See on nagu suguhaigus või midagi sellist. Ma lihtsalt pean seda põlu all olevaks.»