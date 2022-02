USA aktsiad langevad seoses Ukraina pingete suurenemisega

Dow Jonesi tööstusindeks oli langenud Eesti aja järgi kella üheksase seisuga 463 punkti ehk 1,3 protsenti. S&P 500 langes 1,5 protsenti ning Nasdaq koguni 2,1 protsenti.

Ukraina ametivõimud teatasid, et relvarahu on rikutud, samas kui USA ja Euroopa ametnikud ütlevad, et Venemaa on jätkanud oma vägede koondamist Ukraina piiri äärde. Teistest teadetest selgub, et USA ja Venemaa sõjalennukid lendasid üksteisele ohtlikult lähedal.

USA turgudel on suurim mure on naftatarnete pärast. Venemaa on üks maailma suurimaid naftatootjaid ning sanktsioonid või muud tarnepiirangud võivad põhjustada tooraine hinna järsu tõusu.

Neljapäeval langes küll WTI toornafta hind 2,9 protsenti tänu Iraani tuumakõneluste läbimurdele, jäädes veidi alla 91 dollari barrelist, kuigi viimase nädalaga on indeks tõusnud umbes 2 protsenti.

Turud on sel nädalal kõikunud, kuna geopoliitilised pinged on lisandunud muredele seoses Föderaalreservi tänavuste eelarvepoliitika karmistamisplaanidega. Investorid on seoses muredega põgenenud turvaliste võlakirjade ja kulla poole.