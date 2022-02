FI soovib võimalust väikefondivalitsejate registreerimisest keelduda

Võimalust on FI sõnul vaja, et vältida registreeringu kasutamist investorite eksitamisel ning juhtida riske Eesti finantsturul, eriti õiguspäraselt ja läbipaistvalt tegutsevate tegevusloata väikefondivalitsejate huvides, kirjutas ameti juhatuse esimees Kilvar Kessler kirjas ministeeriumile.

Kessler märkis, et TLTFV-de arv on 2019. aastast oluliselt kasvanud: 2019. aastal registreeriti kaheksa tegevusloata väikefondi valitsejat, 2020. aastal 11 ja 2021. aastal sai registreeringu juba 16. «Lisaks on taotluste arv on viimase kahe aasta jooksul oluliselt kasvanud ning hetkeseisuga on menetluses 29 TLTFV taotlust registreeringuks,» tõi ta välja.