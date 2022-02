Valitsusel mõõt täis: rohkem energiahüvitist ei saa, maksate ise

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teatel hetkel rohkem kasvanud energiakulude mõju leevendamiseks kompenseerimise meetmeid ettevõtetele plaanis ei ole ning nüüd püütakse leida lahendusi, et vältida sarnast olukorda järgmistel talvedel.

Majandusarengu asekantsler Sille Kraam kirjutab vastuskirjas Pesumaja Rea pöördumisele, et ministeerium mõistab ettevõtte muret energiahindade tõusuga kaasnenud väljakutsetega tegelemisel. Asekantsleri sõnul on energiahindade tõus olnud kõikidele ettevõtetele sel talvel murekohaks ning riik on püüdnud oma võimaluste piires ka abiks olla.