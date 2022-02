Nördinud investor: maksuameti IT-tiiger on savannis ära koolnud

Kui Marius Mets oma investeeringuid deklareerima hakkas, tabas teda ebameeldiv üllatus. Oma kogemust kirjeldab ta alljärgnevas kirjas maksu- ja tolliametile:

«Jälle on maksude deklareerimise aeg käes ning vaja investeerimiskontoga toimunud kasumi/kahjumi tehingute info koos dividendide infoga EMTA-le edastada. Küll aga minu imestuseks polnud LHV äriarendus ja IT arendus justkui JÄLLE suutnud selle viimase 12 kuuga andmete automaatseks edastamiseks luua nuppu «Saada info Maksuametile» ning maksuaruande punktid 6.1, 8.1, 8.2 ja 8.8 tuleb tuima kopi-pasteerimise teel EMTA lehele rida realt kanda.

Ütlen ausalt, et väga tüütu tegevus on see, ja usun, et ei ole ka ainukene LHVs investeerimiskontot omav klient, kes sedasi arvab.

Küll aga, tehes vastavasisulise päringu LHV-le, tuli välja, et LHV-l on soov juba pikemat aega teha investeerimistehingute deklareerimise info edastamine maksuametile automaatseks, sest LHV-l on kogu info ju olemas, kui vaid maksuamet arendaks enda poolt võimekust need andmed vastu võtta. LHV on seda juba kolme tulude deklareerimise hooaja eel palunud, kuid alati saanud vastuse, et maksuameti eelarves selle jaoks raha pole. Kuidas on see võimalik, et maksuametil POLE RAHA ega pole ka seda suudetud leida juba pikema aja jooksul oma eelarvelistest vahenditest, et toetada maksude täpset ja korrektset deklareerimist, sest teadupärast on manuaalsel kopi-pasteerimise metodoloogial andmete edastamisel vigade tegemise tõenäosus vägagi suur, pluss on kogu selline protsess ääretult ebaefektiivne kõigile osapooltele.

Ma ei ole oma murega üksi ning terve LHVs investeerimiskontot omavate investorite kogukond on selle probleemiga kimpus, kuid kahjuks ei sõltu selle lahendamine LHVst. LHV teeks vastava arenduse esimesel võimalusel ära, kui maksuamet arendaks enda poolt võimekuse need andmed vastu võtta.

Millal on maksuamet suuteline selle arenduse ükskord ära tegema või maksuamet polegi huvitatud korrektse ja ajakohase maksulaekumisinfo saamisest? Kogu aeg me kuuleme ajakirjanduses, kuidas maksulaekumine on aasta-aastases võrdluses paranenud, kuid kui köögipoolele hakkame vaatama, siis maksuameti igapäevases administratiivtegevuses on justkui Eesti IT-Tiiger savannis ära koolnud. Vähemalt nähtub see käesoleva teema varal.

Investorite read on aasta-aastalt täiendust saanud ja saavad ka edaspidi, aga maksuamet ei suuda kuidagi ajaga sammu pidada.

Maksu- ja tolliameti füüsiliste isikute tulude ja maksustamise teenusejuht Annika Ots vastas investorile:

Oma e-teenuste arendamisel on meil alati soove rohkem kui selleks vahendeid. Paraku on reaalsus see, et kõige olulisemad on arendustes seadusemuudatused ja alles siis saame arendada muid soove. Kogume igal aastal klientide ettepanekuid e-teenuste täiendamiseks ning vahendite olemasolu korral saavad need ka tehtud. Praegu esitatava tuludeklaratsiooni kohta tulnud ettepanekud arutame läbi maikuus ning prioriseerime ära.

Investeerimiskonto raporti saab LHV internetipangast automaatselt tuludeklaratsioonile saata juba mitmeid aastaid.

Kasutaja saab meile esitada oma Investeerimiskonto aruande LHV internetipangas jaotisest «Varad ja kohustused» → «Investeerimiskonto aruanne». Kui kõik andmed on üle kontrollitud, saab need meile saata, vajutades nuppu «Saada EMTA-sse».

Seejärel on vaja andmed kanda e-maksuametis enda tuludeklaratsioonile: selleks peab kasutaja avama tuludeklaratsioonil osa 6.5, valima II osa all «MTA andmed» ja klikkima «Asendan andmed». Lisaks peab kasutaja käsitsi deklareerima investeerimiskonto väliselt saadud välisdividendid.

Lisaks, kui kasutaja on aasta jooksul võõrandanud Eesti, Läti või Leedu väärtpabereid, jõuab see info Eesti väärtpaberite keskdepositooriumist maksu-ja tolliametini automaatselt.