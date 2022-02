Börsidel möllab suur langus

Suured Euroopa börsid kukkusid täna enam kui 2%, kuna pinged Ukraina kriisi ümber on ikka veel tulised. Abiks polnud ka teade Saksamaalt, et Euroopa suurim majandus on taas majanduslangusesse libisenud - nimelt ähvardab suurriigi majandus kahaneda teist kvartalit järjest, mis on niinimetatud tehniline majanduslangus.