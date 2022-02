Miljardärist investor alustas võitlust McDonald'si sigade kohtlemise üle

McDonald's teatas pühapäeval avaldatud teates, et Carl Icahn on esitanud Leslie Samuelrichi ja Maisie Ganzleri juhatuse kandidaatideks ettevõtte 2022. aasta aktsionäride aastakoosolekul, vahendab The Wall Street Journal.

«Härra Icahni väljakuulutatud fookus selle kandidatuuri esitamisel on seotud kitsa küsimusega, mis puudutab ettevõtte sealihatootmise kohustusi, mille Humane Society U.S. on juba esitanud läbi aktsionäride ettepaneku,» ütles McDonald's.

Icahn on väidetavalt nõudnud, et lõpetataks tööstusharu tava, mille kohaselt tiinete sigade paigutamiseks kasutatakse puure, et nad ei saaks liikuda. Aktivistist investor nõudis, et McDonald's kohustaks kõiki oma Ameerika Ühendriikide tarnijaid üle minema puurivabale sealihale, selgub teatest.

«Kuigi ettevõte loodab edendada edasist koostööd kogu tööstusharus selles küsimuses, muudaks praegune sealiha tarne USA-s selle võimatuks,» ütles McDonald's. «Lisaks peegeldab see kõrvalekaldumist veterinaarteadusest, mida kasutatakse suuremahulises toidutootmises, ning kahjustaks ettevõtte ühist püüdlust pakkuda klientidele kvaliteetseid tooteid taskukohaste hindadega.»