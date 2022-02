Ukraina kriis pani aktsiad langema ja lükkas nafta hinna rallima

Hommikul olid Aasia turud languses, üldindeks Aasia Dow kaotas 1,3%. Kõige sügavamas languses oli Hongkongi Hang Sengi indeks, mis kaotas 3%. Langus tõotab jätkata ka Euroopa börsidel ning kanduda - vähemalt futuuride liikumise järgi ennustades - üle ka USA turgudele. Näiteks Nasdaqi indeksifutuur näitab enam kui kaheprotsendist langust. Kuna eile olid USA börsid rahvuspüha tõttu kinni, on oodata, et sealsed investorid täna veel suurema himuga kauplema asuvad.

Venemaa börsiindeks (dollarites nomineeritud RTS) kukkus täna hommikul 10%, alates aasta algusest on indeks kaotanud 32% oma väärtusest. Rubla on alates aasta algusest kaotanud dollari vastu 7% oma väärtusest.

Võrreldes eilsega on olukord Ukraina kriisi rindel muutunud selliselt, et Venemaa teatas, et tunnustab Luganski ja Donetski regiooni kui iseseisvaid riike ja viib väed Donbassi ning USA teatas sellepeale, et kehtestab Venemaale sanktsioonid. Mis sanktsioonid lõpuks tulevad, selgub aja jooksul, kuid Reutersi admetel kuuluvad kõige karmimate sanktsioonide hulka näiteks Venemaa rahvusvahelisest pangandussüsteemist SWIFT ja keeld, Venemaale investeerida. Turgudele selline jutt ei meeldinud.