Tallink vähendas kahjumit

Tallink teatas, et teenis eelmise aasta viimases kvartalis 166,6 miljonit eurot müügitulu, mida oli enam kui kaks korda rohkem kui 2020. aasta vastavas kvartalis. Puhaskahjumiks kujunes 3,3 miljonit eurot, mis on siiski parem kui tunamullune ligi 27 miljoni euro suurune kahjum.

Tallinki juht Paavo Nõgene rõhutas, et 2021. aasta II poolaastal suudeti jääda 2 miljoniga kasumisse ning see on oluline märk Tallinki taastumisest. Nõgene viitas, et kasumisse jäämine ei ole kerge, sest Tallinkil on varasid bilansis 1,6 miljardi euro jagu ning ainuüksi amortisatsioon lööb firmat valusalt: lõppenud aasta jooksul 24 miljoni euroga.