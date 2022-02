Coop Pank hakkas uusi võlakirju pakkuma

Coop Pank teatas, et korraldab uue võlakirjaemissiooni, millega küsitakse investoritelt 8 miljonit eurot.

Ühe võlakirja hind on 1000 eurot ning intressimäär 5% aastas. Tegu on 10-aastaste allutatud ja tagamata võlakirjadega. Allutatus tähendab, et kui ettevõttega midagi juhtuma peaks, saavad allutatud võlakirjade omanike nõuded täidetud alles teiste nõudeomanike järel.