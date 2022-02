Volkswagen plaanib viia Porsche börsile

Volkswagen ja selle peamine aktsionär on koostanud esialgse kokkuleppe autotootja Porsche AG börsile toomiseks, sillutades teed tehingule, mille puhul investorid loodavad, et see toob luksusautomargile lisaväärtust ja võib ühtlasi olla üks maailma suurimaid börsidebüüte sel aastal, vahendab Reuters.