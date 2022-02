Ukraina grivna väärtus langes 7 aasta madalaimale tasemele

Ukraina grivna odavnes koguni 1,48 protsenti võrreldes dollariga, mis on nüüd väärt 28,93 grivnat ning pea sama palju langes see ka võrreldes euroga. See on nõrgim grivna tase alates valuuta järsust langusest 2015. aastal, kui riik liikus võla restruktureerimise suunas.