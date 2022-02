Kurioosum: Hepsor jäi kasumisse, ettevõtte aktsonärid aga kahjumisse

Firma kasum kahanes samuti enam kui poole võrra 1,7 miljonile eurole, aga firma aktsionärideni see raha ei jõua. Kuna ettevõttel on - nagu börsiteates kirjas - vähemusosaluse varjatud tuletisinstrumentide väärtuse muutus - siis sellega kaotati kohe 1,8 miljonit eurot, nii et emaettevõtte aktsionäridele jääb kätte poole miljoni euro suurune kahjum.

Laks lisas, et tegevusvaldkonna tsüklilisusest tulenevalt võib Hepsori puhul ka tulevikus ette tulla majandusaastaid, kus finantstulemused on kõikuvad tugevast arendusportfellist ja projektide heast kasumlikkusest hoolimata ning võivad eelmise või järgmise majandusaastaga võrreldes olla kas nõrgemad või oluliselt paremad. «Seetõttu analüüsib juhtkond ise ettevõtte finantstulemusi pikemas perspektiivis ning kasutab tsüklilisust neutraliseeriva võrdlusalusena kolme aasta keskmisi finantsandmeid.»

Investoritelt koguti aktsiaemissiooni käigus lisaraha eelmise aasta sügisel. Laks rõhutas, et kuna Hepsor seadis sihiks saavutada 2030. aastaks omakapitali mahuks 100 miljonit eurot, peab nende iga-aastane kapitalitoolus olema 20%. Investoritelt saadud raha investeeritakse projektidesse 2022. aasta esimese poolaasta jooksul ning majandustulemustele hakkab see mõju avaldama ca 24 kuu pärast.

2021. aastal lisandus üheksa uut arendusprojekti (viis Eestis ja neli Lätis) ning ligikaudu 70 000 m2 uut arendusmahtu. Seejuures ei ole Hepsori portfell kontsentreeritud paari üksikusse projekti, vaid jaotub väga paljude projektide vahel nii geograafiliselt kui ka sihtotstarbe mõttes (eluruumid vs äriruumid). Kui 2021. aasta alguses oli Hepsoril 19 erinevat projekti, siis aasta lõpuks kasvas see arv 26-ni. Ettevõte hindab oma portfelli koosseisu väga heaks.

Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on juhtkond 2021. majandusaastaga rahul, kuna järgmiste perioodide kasvule on laotud korralik vundament, portfell on tugev, meeskond motiveeritud ja pardal on tuhandeid uusi aktsionäre.