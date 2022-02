Võimalik halb üllatus laenuvõtjatele: Euroopa Keskpank võib tõsta intressi juba suvel

Kui lai toetus sellele on, pole selge, kuna valdav vaade on seni olnud, et keskpank lõpetab enne intressitõstmist võlakirjade kokkuostu vormis rahatrüki, kirjutas Reuters.

«Euroopa keskpank on alati signaliseerinud intressimäära väljavaates, et intressitõus ei tohiks toimuda enne võlakirjade kokkuostu lõppemist,» ütles Holzmann intervjuus Šveitsi ajalehele NZZ. «Siiski on võimalik, et esimene intressitõus tuleb suvel enne võlakirjade kokkuostuprogrammi lõppu ja teine aasta lõpus. Ma soovin seda.»