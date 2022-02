Esimene kord demokraatlikus riigis: Kanada laseb pangakontod külmutada

Nimelt lasi Trudeau välja kuulutada hädaolukorra ning selle raames lasi ta külmutada nii protestijate kui ka protestijatele raha andnud inimeste pangakontod ning muud varad, teiste seas krüptorahakontod, kui nendele ligi pääseti. Kontode arestimine ei ole iseenesest midagi erakordset, aga harilikult on selle jaoks vaja väga head põhjust ning kohtu luba.

Meede, mis oli mõeldud ühekordseks kasutamiseks, et protestijad laiali ajada, hakkas aga Kanada valitsusele meeldima ning valitsus otsib võimalusi, kuidas sellest meetmest alaline meede teha, kirjutab Washington Post. Täpsemalt otsustas Kanada eile, et kuigi protest sai politsei ja arreteerimiste abiga summutatud, siis hädaolukorda pikendatakse ning varade külmutamise meetmega jätkatakse. Seda siis preventiivselt, et keegi enam protestima ei hakkaks.