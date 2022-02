LHV esitas pangalitsentsi taotluse Ühendkuningriigis

LHV UK Limitedi tegevjuhi Erki Kilu sõnul võttis pangalitsentsi taotluseks vajalike materjalide ettevalmistamine aega täpselt aasta. Samal ajal on ettevõte aktiivselt suhelnud ka Ühendkuningriigi järelevalvega ning võtnud arvesse järelevalve poolt antud suuniseid ja tehtud ettepanekuid, teatas LHV.

«Lisaks materjalide ettevalmistamisele oleme aasta jooksul tegelenud meeskonna loomisega Ühendkuningriigis. Täna töötab LHV Londoni kontoris juba 25 inimest ja uusi inimesi lisandub igal nädalal. Kui võtta arvesse LHV Tallinna kontoris otseselt LHV Ühendkuningriigi äritegevuse toetamisega seotud 55 inimest, siis on tegemist juba üsna arvestatava suurusega ettevõttega,» märkis Kilu.

«Lisaks LHV Londoni kontori laiendamisele oleme hetkel loomas ka teist kontorit Leedsi linna, kus asuvad tööle peamiselt IT spetsialistid ja arendajad. Liigume selgelt selles suunas, et eraldada LHV Ühendkuningriigi äritegevus Eesti panga tegevusest ja muuta see täiesti iseseisvaks,» ütles Kilu.