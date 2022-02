Swedbanki veebipangas osteti jaanuaris enim Enefit Greeni aktsiaid

Saad tõi välja, et Tallink Grupp teatas jaanuari alguses, et neljandas kvartalis veeti kokku 1,12 miljonit reisijat, mida on 142,6 protsenti rohkem kui 2020 samal ajal. Detsembris suurenes reisijate arv võrreldes 2020 aasta sama kuuga 153 protsenti.