Tallinna börsil tuleb suur kukkumine, Riia ja Vilnius said juba eile omad vitsad kätte

Kui eile müüdi üsna valimatult halvema ärahoidmiseks aktsiad, sest hinnad kukkusid, siis täna ja edaspidi saadakse vähema emotsiooniga hinnata, kas ikka kõik ettevõtted on Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes tegevad ja kui oluline osa see nende ärist moodustab. Samuti mõeldakse, et kuidas Lääne sanktsioonid löövad Venemaad ning tõenäoliselt on oodata ka Venemaa vastussanktsioone.