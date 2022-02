Kõige tähtsam jäi sanktsioonide alt välja - Euroopa turud tõusevad

Üks põhjus, miks turud tõusevad, võib peituda Euroopa värskes sanktsioonipaketis: Venemaad karistatakse sõjalise sissetungi eest näiteks sellega, et suuremad pangad ei saa enam välisarveldusi teha ning mitmete Venemaa riigifirmade vara, mis asub teiste riikide pankades, külmutatakse, vahendab Financial Times. Samuti keelatakse lehe andmetel Venemaa kodanikel Euroopa pankade kasutamine. Sanktsioonide alla lähevad ka mitmed tehnoloogiatooted.

Kuid kogu nimekirja juures, mis välja toodi, oli puudu kõige oodatum: ekspordikeeld Venemaa gaasi- ja naftatoodetele. Põhjus, miks seda ei tehtud, on Euroopa poolelt vaadatuna pragmaatiline: Hiina on juba mõista andnud, et võib Venemaalt osta toorainet, kui Lääs ei taha. Ning see samm võib teha Euroopale endale rohkem haiget kui Venemaale.

New York Times tõi välja, et Euroopa energiaturg sõltub 40% ulatuses Venemaa gaasist ja umbes veerandi jagu Venemaa naftast - siin on väga keeruline kiiret aseainet leida. Samas Venemaa enda gaasiekspordist läheb New York Timesi andmetel 70% ja naftaekspordist umbes 50% Euroopa Liitu. Euroopas otsitakse lahendusi - viimastel nädalatel on näiteks USA LNG eksport Euroopa Liitu ületanud Venemaalt laekuvaid gaasitarneid.