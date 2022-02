ELMO Rendi ülevõtmissoov läks nurja

Ettevõttel on käimas läbirääkimised uue partneri leidmiseks, et käivitada keskkonnasõbraliku taksoteenuse pakkumine selle aasta esimeses pooles.

«Meie poolt arendataval kaugjuhitaval tehnoloogial on arvestatav konkurentsieelis võrreldes teiste lühirendi teenust pakkuvate ettevõtetega ja taksoteenuse suuna käivitamine võimaldab meil keskkonnasõbralike masinatega pakutavate teenuste valikut veelgi laiendada ning kulusid optimeerida. Vajame taksojuhte ka kaugjuhitava teenuse käivitamiseks, milleks on loomisel 20 järgmise masinale kaugjuhitavuse valmidus. Olenemata läbirääkimiste lõpetamisest Elektritaksoga kavatseme siseneda veel sellel kevadel taksoteenuste turule ja töö selle nimel on tagavaravariandina mõnda aega juba ka käinud,» kinnitas Elmo Rendi nõukogu esimees Enn Laansoo Jr. börsiteates.

«Meil on hetkel laual erinevad võimalused, kuidas keskkonnasäästlikku taksoteenust käivitada. Tuleme täpsema plaaniga peatselt ka avalikkuse ette. Prioriteet on alustada Tallinnas ja seejärel liikuda välisturgudele, kus näeme suurt potentsiaali. Meil on tehtud ka kõik ettevalmistused, et lansseerida uus äpp, kus klient saab tellida sõiduki kas juhiga või juhita ehk kas siis rentida sõidukit ise või tellida takso, ning tellitud ka esimesed elektriautod taksoteenuse käivitamiseks,» lisas Laansoo.