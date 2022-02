Sõjašokk tanklas: nafta hind kerkis üle 103 dollari piiri

Euroopa püüab leida kiirkorras alternatiive Venemaa energiale, kuid see ei ole kerge. Kardetakse, et energiavarustus võib terves Euroopas halveneda ja kallineda. Saksamaa teatas,et tahab ehitada 2 uut LNG terminali. Samal ajal teatas Norra energiakontsern Equinor, et lõpetab koostööprojektid Venemaal ja püüab neist äridest kiirkorras väljuda.