Baltika prognoosib tänavu müügitulude taastumist

Baltika Grupi juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul olid Eesti, Läti ja Leedu kauplused olenevalt riigist kinni kaks kuni kuus kuud ning Lätis ja Leedus on saanud kaupluseid seniajani vaid covid-passiga külastada. «Pehmelt öeldes ei ole olukord seoses piirangutega olnud meie jaoks lihtne, kuid oleme oluliselt oma tegevust reorganiseerinud, et vastata hetke turuolukorrale ning lisanud oma tegevustesse paindlikkust uuesti mahtude kiireks kasvatamiseks,» selgitas Perini.

«Sealjuures on paranenud aga Baltika brutokasumi marginaalid ning eelmise aasta kogu naisterõivaste müükide võrdluses on meie ainukese kaubamärgi Ivo Nikkolo müügid võrreldavates poodides kasvanud neljandas kvartalis 60%. Samuti oleme suurendanud aksessuaaride müügi osakaalu 16%-ni,» kirjeldas Perini. Ta lisas, et see annab kindlasti põhjuse hinnata märtsis algavat hooaega paljulubavaks.