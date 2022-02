Enefit Green teatas esimese dividendi

Enefit Green lõpetas eelmise aasta nii müügiltulu- kui ka kasumikasvuga. Firma müügitulu kerkis aastate võrdluses 114 miljonilt eurolt 153 miljonile eurole. 67,9-miljonilise kasumi asemel jäi Enefitile nüüd joone all kätte 79,7 miljoni euro suurune puhaskasum - ehk 30 senti ühe aktsia kohta. Suure panuse kasumisse andis neljas kvartal, mil õnnestus teenida 36 miljoni euro suurune puhaskasum. Sellest on plaanis investoritele välja maksta 39,9 miljonit eurot ehk 0,151 eurot aktsia kohta.

«2021. aasta tõestas inimeste usku rohepöörde võimalikusesse ja andis tugeva signaali, et vajame kiiresti ja palju uut süsinikuneutraalset tootmisvõimsust. Taastuvenergiat on vaja rohkem nii Eestis kui kogu Euroopas. Tuul ja päike on kõige odavamad ja keskkonnasäästlikumad energia tootmise viisid ning tehnoloogia ja lahendused suuremahuliseks tootmiseks on olemas,» kiitis Enefit Greeni juht Aavo Kärmas.