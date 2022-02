Tallinna Sadam kaotas kasumit

Samas rõhutas Kalm, et negatiivsest mõjust hoolimata suutis Sasam kasvatada müügitulu kõikides ärivaldkondades. «Siiski nägime aasta viimases kvartalis juba reisijate arvu ja reisilaevakülastuste hüppelist kasvu, mis annab kindlust, et pandeemia mõju reisijate ärile hakkab taanduma. Hea meel on kruiisireisijate naasmise ja Tallinn-Stockholmi liini taasavamise üle. Kaubamahus tegime kuue viimase aasta rekordmahu ja laevanduses jätkasime sama kindlal kursil. Usume, et järgnevatel aastatel mõjutab pandeemia meie äritegevust üha vähem,» sõnas Kalm.