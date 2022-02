Euroopa börsid vajuvad; käes on relvaaktsiate tähetund

Hästi näib seevastu minevat kaitsetööstuse aktsiatel. Näiteks Saksamaa relvatootja Hensoldti aktsia kerkis hoobilt pea 50%. Rheinmetalli aktsiad kallinesid 33%. Väikerelvade tootja H&K aktsia kerkis 11%. Saksa aktsiatele andis lisahoogu nädalavahetusel tulnud teade, et Saksamaa tahab tõsta kaitsekulutuste mahtu 2% peale SKT-st, mis tähendab sektorile 100 miljardi euro suurust rahasüsti.

JP Morgani analüütikud kirjutasid hiljuti, et nende hinnangul on relvatootjate aktsiad hea valik, sest peale sõda läheb relvi vaja rahu tagamiseks ja see võiks investoreid veelgi ligi meelitada.