Inbank teenis ajaloo suurima kasumi

«2021. aastal suutsime vaatamata keerulistele oludele kasvada ja kõigil turgudel oma positsiooni tugevdada. Neljandas kvartalis jätkasime edukalt partnerpõhisele müügile suunatud strateegiat ning ületasime taas oma senised müügirekordid. Tugev müügikasv näitab, et tarbijakindlus on jätkuvalt kasvulainel ning finantseerimise mahud on ületamas koroonapandeemia eelset taset,» sõnas Inbanki tegevjuht ja juhatuse esimees Priit Põldoja.