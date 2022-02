SEB kinnitab: Venemaa mõju pensionifondidele on väike

Eesti pensionifondidest pole ükski rangelt ida-suunitlusega, kuid Venemaa aktsiaid leiab neid nii mõneski. SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev kinnitab, et SEB pensionifondides Venemaa ja Ukraina otseinvesteeringuid ei ole.

Alljärgnevalt seletab ta, milline mõju on Venemaa-sündmused nende fondide tegevusele avaldanud:

Venemaa sõjalise tegevuse laienemine Ukraina territooriumil on toonud ehmatuse ka maailma finantsturgudele. Venemaa aktsiaturg on viimaste kuudega kaotanud umbes poole oma väärtusest, kuid maailma aktsiad tervikuna alla kümne protsendi. Langus ei ole säästnud ka pensionifonde, kuid madalama riskiga fondides on kaotused siiski üsna väikesed, eriti arvestades eelmise aasta kasvunumbreid.

SEB pensionifondides otseinvesteeringuid Venemaal ega Ukrainas ei ole. Marginaalselt on nende riikide risk läbi teiste fondide, kuid sellise riski osakaal jääb sõltuvalt fondist, suurusjärku 0,12%-1,06%. Venemaa ja Ukraina varade ja valuutade käekäik mõjutab meie pensionifondide kliente vaid mikroskoopiliselt. Jälgime hoolikalt sanktsioneeritavate ettevõtete nimekirju, et mitte rahastada keelunimekirjades olevaid ettevõtteid ning sama nõuame ka teistelt fondivalitsejatelt, kelle toodetesse oleme investeerinud. Meil ei ole kavas teha investeeringuid Venemaa varadesse ka lähemas tulevikus.

Venemaa sõjaväe tegevuse laiendamine teise riigi territooriumil toob kaasa erinevaid sanktsioone ning nende mõju ulatub sõjapiirkonnast kaugemale. Ilmselt saame näha veel erinevaid sanktsioonide ringe ning paratamatult tuleb lõivu maksta ka Euroopa riikidel ja majandustel. Vaadates aga maailmamajanduse jõujooni, on see mõju globaalselt siiski SEB hinnangul piiratud. Aktsiaturgude kontekstis on hetkel olulisemad sündmused toimumas inflatsioonirindel, kus keskpangad on üksteise järel andmas signaale laenamise kallinemisest ning Venemaa kui toorainete eksportija poolt alustatud sõda hoiab inflatsiooniootused üleval. Oleme pensionifondide riskitaset veidi vähendanud, kuid vaatame aktsiaturgude poole endiselt optimistlikult. Hetkel tundub, et inflatsioon siiski kontrolli alt ei välju ning maailmamajanduse ja ettevõtete tervis on kõigest hoolimata suhteliselt hea.