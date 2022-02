Eesti Pank: kellele põhjustavad Venemaa sanktsioonid ebameeldivusi

Mis saab reservidest

Venemaa keskpank suutis pärast sõjategevuse algust rubla kurssi välisreservide abil toetada. Välisreservidest toetatud rubla vahetuskurss küll nõrgenes, aga suurem nõrgemine suudeti kuni esmaspäevani ära hoida. Rubla vahetuskurss hakkas esmaspäeval järsult nõrgenema sanktsioonide mõjul. Venemaa suunaline kaubandus on nüüd väga piiratud ja suurte riskidega seotud. Mitte kunagi varem ei ole Venemaa suhtes rakendatud sedavõrd suuri kaubandus ning finantssanktsioone. Venemaal on veel välisreserve, kuid nende abil rubla toetamine on sanktsioonide tõttu raskendatud. Rubla nõrgenemine muudab kõik välismaal toodetud Vene tarbija jaoks kallimaks. Venemaa Valitsus võib küll riiklikult fikseerida olulisemate esmatarbekaupade hindasid, aga see ei vähenda ostupaanikast ja tarnepiirangutest tekkivat defitsiiti.

Ebameeldivused tabavad kõiki

Venemaa majandust üleilmsest finants- ja väärtusahelast isoleerivad majandussanktsioonid põhjustavad paratamatult ebameeldivusi kõigile sanktsioone kehtestavatele riikidele, kuid nende mõju lääneriikidele on pigem lühiajaline, sest üleilmne majandus on kohanemisvõimeline. Majandusmõjude hindamisel tasub silmas pidada proportsioone: täna esindavad need riigid, kes on ühemõtteliselt Venemaa tegevuse Ukrainas hukka mõistnud üle 50% maailma ostujõust. Venemaa majanduse osatähtsus maailma majanduses jääb mõne protsendi piiresse. Venemaa majanduslangus üksi ei saa põhjustada isegi lühiajaliselt üleilmset majanduslangust. Loomulikult on võimalik, et ka lääneriikide tarbijate ja ettevõtete majanduslik heaolu väheneb sanktsioonide mõjul ja kõrgemate toormehindade tõttu. Kindlasti tekib ebameeldivusi ettevõtetele, mis sõltuvad toormest, mille tarnimisel on Venemaa osatähtsus suur, näiteks autotööstusele. Võrreldes sõjast hõlmatud inimeste kannatustega on sanktsioonidest tingitud majanduslikud ebamugavused tühised.