New Yorgi börs ja Nasdaq peatasid kauplemise Venemaal asuvate ettevõtete aktsiatega

Kauplemise peatamise põhjuseks on regulatiivsed probleemid, kuna börsid vajavad rohkem teavet pärast Venemaa vastu kehtestatud majandussanktsioone seoses nende sissetungiga Ukrainasse, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed Reutersile.

Nasdaqis noteeritud aktsiad, millega kauplemine peatati, on Nexters, HeadHunterGroup, Ozon Holdings, Qiwi ja Yandex. New Yorgi börsil noteeritud Vene aktsiad on Cian, Mechel ja Mobile TeleSystems.