Ukraina emiteerib relvajõudude rahastamiseks «sõjavõlakirju»

Ukraina rahandusministeerium avalikustas oma plaanid raha kaasamiseks, et rahastada oma sõjategevust, teatades ühtlasi teisipäeval toimuvast uuest võlakirjade oksjonist, vahendab Financial Times.

Butsa ütles investoritele, et «Venemaa esialgne plaan kukkus tegelikult dramaatiliselt läbi», rõhutades samas, et «Ukraina valitsus on täielikult toimiv ja riigikassa toimingud toimivad täies mahus, hoolimata naaberriigi sõjalisest rünnakust.»

«Me ei plaani mingit restruktureerimist ja me austame oma võlgu nõuetekohaselt,» ütles Butsa, lisades, et raha on juba teel, et Ukraina saaks teha teisipäevaks kavandatud umbes 290 miljoni dollari suuruse kupongimakse rahvusvahelistele võlakirjaomanikele.