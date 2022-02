Finnair kaotas sanktsioonide tõttu enam kui 20% oma väärtusest

Ettevõtte aktsia langes Euroopas kauplemispäeva lõpuks 21 protsenti 0,45 euroni, mis on piirkonna üks suurimaid kukkumisi, kuna Moskva keelas ettevõttele Venemaa õhuruumi sisenemise, vahendab Financial Times.

Finnairi kontsernil on suur riskipositsioon Venemaal, kuna nende äritegevus tugineb kasvavale nõudlusele reisijate- ja kaubalendude järele, mis ühendavad Euroopat Aasiaga, ning nad kasutavad oma asukohta Põhja-Euroopas, et pakkuda kiireid lennuliine läbi Põhja-Venemaa.

Soome lennufirma teatas seetõttu esmaspäeval, et tühistab kõik lennud Jaapanisse, Koreasse, Hiinasse ja Venemaale, kuid teatas, et otsib alternatiivseid marsruute mõnele Aasia-lennule.

«Negatiivne finantsmõju Finnairile on märkimisväärne, eriti kui olukord pikeneb,» teatas ettevõte oma avalduses.

Manner ütles, et ettevõte «kaalub erinevaid lahendusi ja peab läbirääkimisi valitsusega.» «Nendes uutes tingimustes tunnetame ettevõttena, et Soome majanduse, ohutuse ja tarnekindluse seisukohalt on toimivad lennuühendused veelgi olulisemad,» ütles ta.