Saunum kahekordistas käibe, ettevõte tuleb klientide juurde keriseid uuendama

«Oleme mures puhkenud sõja pärast ega oska hetkel hinnata, kuidas käimasolev konflikt globaalselt komponentide tarneahelat ning metalli hinda mõjutab. Hea on, et tänavuse automaatika tootmiseks vajaliku mikrokiipide koguse kindlustasime juba 2021. aasta suvel,» lisas Lindal. Positiivne on, et veebruaris ehitas Saunum Sauna Team OÜ esimesed kaks sauna Šveitsi klientidele, mis märtsis ka sinna eksporditakse.