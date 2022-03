Tallinna Sadam leidis uue finantsjuhi

TS Laevade nõukogu on neljaliikmeline, sinna kuuluvad peale Aida ka Valdo Kalm, Rene Pärt ja Johann Peetre. TS Shippingu nõukogu on kolmeliikmeline, sinna kuuluvad Ait, Kalm ja Ahti Kuningas.

Ait alustas Tallinna Sadama finantsjuhi ja juhatuse liikmena tänavu 21. veebruaril. Varem on ta töötanud Riigi Kinnisvara ASis (RKAS) erinevatel finantsvaldkonna positsioonidel, 2019. aastast on ta olnud RKASi juhatuse liige. Aastatel 2011–2016 oli Ait Kärdla Sadama nõukogu liige. Tal on majandusalane magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.