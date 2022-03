Ukraina sõda pani krüptoturu tõusma

Peale seda kui Euroopa ja USA teatasid Venemaale sanktsioonide kehtestamisest hüppas bitcoin esmaspäeva öösel peale pikemalt langusseeriat 15%. Kuna krüptovarad annavad võimaluse vara riigi teadmata liigutada ja sanktsioonidest kõrvale nihverdada, siis puhukusid sanktsioonid krüptoturule uue elu sisse, kirjutab Barron's.

Bitcoin oli täna 43 000 dollari taseme juures, ethereum võttis suuna 3000 dollarini ning binance coin kerkis üle 400 dollari.

Venemaa-sanktsoonide kehtestamise esimesest hetkest oli teada, et krüptorahad võivad seda karistusteravikku nüriks muuta. Ukraina pöördus sellepärast suurte krüptoplatvormide nagu Coinbase'i poole ja ütles, et nood blokeeriksid Venemaa krüptokasutajad. Coinbase aga keeldus, aga rõhutas, et nad peavad sanktsioonidest kinni.

Iseenesest saavadki riigid panna krüptoülekannetele nii-öelda näpu vahele vaid juhul kui inimesed kasutavad oma varade liigutamiseks vahemehena krüptoplatvorme. Kuid tegelikult on plokiahelatehnoloogiale rajatud krüptovarad ehitatud nii, et vara saab soovi korral liigutada ka otse ühe inimese krüptorahakotist teise inimese krüptorahakotti, nii et ei patvormid ega riik selle vastu midagi teha ei saa.

Kuigi valitsused rõhutavad, et krüptorahad aitavad Venemaad, on mündil ka teine pool, mis ei tee kogu sektori «kinnikeeramist» mõistlikuks: näiteks New York Timesi andmetel on Ukraina sõjavägi saanud juba 22 miljoni dollari jagu annetusi just krüptovarade kaudu.