USA kiirtoidukohti ähvardab Venemaal oht

Iseäranis suures ohus on McDoanld’si, KFC ja Papa John’si söögikohad Venemaal.

New York Post kirjutas, et enamus Venemaal asuvatest McDonald’si söögikohtades ei kuulu sealsetele frantsiisipartneritele, vaid McDonald’sile. Ukrainas on juba ettevõtte söögikohad sõja tõttu suletud. Kokku moodustab nende kahe maa aastakäive 2,1 miljardit dollarit ehk üheksa protsenti globaalsest käibest.