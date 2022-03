Sanktsioonide tõttu on Venemaa aktsiates kinni pöörane hulk välismaalaste vara

Financial Timesi andmetel on selle sammuga külmutatud 500 miljardi dollari väärtuses vara - seda siis eelkõige väärtpaberiturgudel.

Kuna Venemaalt võeti ära ligipääs SWIFTile, siis tähendab see, et Venemaale ei saa raha saata ega sealt ka makseid vastu võtta. Kuigi see teeb sõjapidamise Venemaa jaoks kallimaks, hoiatab arenevatele turgudele spetsialiseerunud Ashmore'i makroanalüütik Gustavo Medeiros, et see samm võib tuua kaasa likviidsusšoki teistel turgudel.