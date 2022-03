Nafta hind sööstis uutesse kõrgustesse: juba 111 dollarit

Alates aasta algusest on nafta hind kerkinud 43%.

Hinnatõusu taga on sõda Ukrainas ja selle mõjud laiemalt maailma majanduses. Juba enne sõjategevuse puhkemist hoiatasid analüütikud, et sõda võib kergitada nafta hinna 150 dollarini barrelist.

USA ja tema liitlased teatasid eile, et avavad oma strateegilised naftavarud, et Ukraina sõjast tingitud tootmismahtude vähenemist korvata. Need varud moodustavad umbkaudu 60 miljonit barrelit ehk 2 miljonit barrelit päevas 30 päeva jooksul, vahendab Reuters.