Poola tegi ettepaneku, Venemaa Euroopa energiasüsteemist välja arvata

Väljaanne Politico kirjutab, et Poola energiaminister Anna Moskwa tegi ettepaneku, lõpetada Euroopa energiasektori sõltuvus Venemaa energiast.

Seda on lihtsam öelda kui teha: ka praegu, Ukraina sõja ajal, pole sanktsioonidega Venemaa nafta- ja gaasitarnete kallale mindud, sest Euroopa sõltub neist liiga suurel määral: Venemaalt tulev gaas moodustab umbes 40% Euroopa aastasest vajadusest, sealne nafta kustutab umbes veerandi Euroopa naftanäljast.

See pole esimene kord, kui Euroopas selline üleskutse kõlab, aga asi on aja jooksul aina rohkem sõltuvuse poole kaldunud: 2014. aastal Ukraina kriisi ajal arutati sama asja, kuid kui 2010. aastal moodustas Venemaa import Euroopa gaasivajadusest 26%, siis täna ligineb see 40%-le.