Lätiga võrreldes on Eesti aktsiaturul vaikne langus

Juba mitmendat päeva on löögi all Coop Panga aktsia, mis täna langes 4,4 protsendi võrra 2,475 euroni.

Praegu käib panga allutatud võlakirjade pakkumine. Milline on huvi viie protsendise intressiga 10-aastase paberi vastu, kui inflatsioon on üle kümne protsendi ja Euroopas käib sõda, on raske öelda.