10 000 dollarit on piir: Putin keelas välisvaluuta väljavedamise

Reutersi andmetel on sularaha väljavedamise piiriks 10 000 dollarit – seda juhul, kui on tegu välisvaluutaga. Keeld hakkas täna kehtima.

Kuna rubla on Venemaale kehtestatud sanktsioonide tõttu oluliselt väärtust kaotanud, on praegu valuuta vahetuskurss selline, et 10 000 dollarit vastab ligikaudu 1,1 miljonile rublale.