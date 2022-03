Eesti liigub 2-eurose bensiinihinna kursil

Circle K Eesti mootorikütuste hinnastamisjuht Indrek Sassi sõnul pakub osa analüütikuid, et naftabarreli hind võib tõusta lähipäeval 125 dollari juurde.

«Tänaste sisseostuhindade juures ei ole mootoribensiini 95 jaehinna kahe euro tasemeni jõudmine veel reaalne, kuid kui maailmaturu hinnad peaksid veel 20 kuni 25 protsenti tõusma, siis on see võimalik,» lausus Sassi.

Sassi sõnul on praegu teinud kõige suurema hinnahüppe just diislikütus.

Nii kütuse kui toornafta hinnad on viimasel ajal olnud pidevalt tõusutrendis – teisipäeval tõusid kütusehinnad Eesti tanklates päeva lõpuks 3 senti, kolmapäeval jätkas tõusu ka Brenti toornafta, mille hind jõudis pärastlõunaks 113 dollari juurde. Hommikul oli nafta hind 111 dollarit, siit tähendaks Sassi ennustatud 20-protsendine hinnatõus naftabarreli jõudmist 133 dollarilise hinnataseme juurde, enne kui kaheeurose bensiinihinna juurde jõutakse.

AS Alexela juhatuse liikme Tarmo Kärsna sõnul trend kütuse hinnatõusule jätkub, kuna see on paratamatu sõja mõju energiakandjatele.