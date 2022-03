Euroopa Komisjon hoiatab: toidutootmist ootavad ees karmid ajad

Nädala alguses andis Euroopa Komisjoni põllumajandusosakonna ametnik Michael Scannell europarlamendile ülevaate toidujulgeolekust Euroopas ja nentis, et ees on valulised ajad.

«Venemaa agressioonil saab olema väga oluline mõju meie põllumajandus- ja toidutootmissektorile ja see saab olema valus. Aga me peame valu ära kannatama,» vahendas Politico Scannelli sõnu.

Asi on selles, et Ukraina ja Venemaa nisu- ja odratoodang moodustab kokku tervelt 30 protsenti maailmaturust. Maisi osakaal on neil kahe peale kokku 17 protsenti ning päevalilleõli osas kuulub neile tervelt 50 protsenti maailmaturust. Päevalillesaadused on oluline osa loomasöödas. Aga sõja tõttu on Musta mere sadamad – Ukraina peamine põllumajandustoodangu transiidipunkt – suletud.

Scannelli hoiatas, et kui nüüd Ukraina põllumehed kevadkülvi teha ei saa ja Euroopa põllumehed ka söödavilja toota ei suuda, siis tekib probleem nii piima- kui ka lihatööstuses.

Aga mitte ainult: Euroopa põllumajandus sõltub suuresti Venemaa päritoluga väetistest ning gaasist, mille abil Euroopa kasvuhoonetes aasta ringi värsket kraami kasvatatakse.

Scannelli ütles aga, et ei tasu karta, et Euroopat toidunappus tabaks: koroonakriis näitas tema sõnul, et Euroopa põllumajandus peab vastu.

Saksamaa roheliste partei esindaja Martin Häusling ütles, et Euroopa peaks hoopis Ukraina kaubanduse ärakukkumise ära kasutama ja loomakesksest tootmismudelist loobuma. «Kas me saame endale lubada, et 70 protsenti teraviljast läheb sigade ja kanade toiduks? Me peame mõtlema jätkusuutliku põllumajandussüsteemi loomisele,» ütles Häusling.