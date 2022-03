Harju Elekter sõlmis 10-miljonilise lepingu

Harju Elekter kontserni Leedu tütarettevõte Harju Elekter UAB sõlmis 1. märtsil Ameerika Ühendriikide Teraskorporatsiooniga, ärinimega Exploratory Ventures LLC, lepingu madalpinge ajamite ja MCC süsteemide tootmiseks. Need on mõeldud 1500 ajami juhtimiseks nende Arkansase uues Big River Steeli tehases. Tootmine ja tarned toimuvad kuni 2023. aasta aprillini. Lepingu orienteeruv maht on 10 miljonit eurot, teatas Harju Elekter börsile.

1901. aastal asutatud United States Steel Corporation on juhtiv terasetootja, mis teenindab auto-, ehitus-, seadme-, energia-, konteineri- ja pakenditööstust kõrge lisandväärtusega terastoodetega, nagu U.S. Steeli patenteeritud XG3™ kõrgtugev teras. Ettevõte tegeleb ka rauamaagi tootmisega ja aastane toorterase tootmisvõimsus on 22,4 miljonit netotonni. Ameerika Ühendriikides ja Kesk-Euroopas tegutseva U.S. Steeli peakorter asub Pennsylvanias Pittsburghis.