LHV ostis pensionikogujatele 5 üürimaja Riias

LHV pensionifondid tegid esimese Eesti-välise kinnisvara otseinvesteeringu, soetades Riias viis üürikortermaja eesmärgiga teenida pikaajalist üüritulu; investeeringu maht on 9 miljonit eurot.

«Üürikinnisvara pakub meile varaklassina suurt huvi, seepärast on see meie juba seitsmes taoline otseinvesteering. Esiteks on see hea võimalus mitmekesistada portfelli ja teiseks teenime sel viisil keskmisest suuremat tootlust,» tutvustas LHV investeerimise põhimõtteid fondijuht Kristo Oidermaa pressiteates.

«Tallinna ja Vilniuse kinnisvaraturuga võrreldes on Riia korterite hinnad praegu veel kuni kolmandiku võrra soodsamad, mistõttu loodame sealset soodsat turuolukorda lähiajal veelgi ära kasutada. Meie pikem plaan näeb ette, et kuni 40 protsenti meie kinnisvarainvesteeringutest võiksid asuda Riias ja Vilniuses,» lisas Oidermaa. Riia üürikorterite investeering asub teenima tootlust LHV pensionifondide M, L ja XL klientidele.

LHV pensionifondide kinnisvarainvesteeringute juhi Rait Riimi sõnul on Riia üürikortermajade suurim eelis asukoht vahetult Ziedoņdārzsi-nimelise pargi ääres. Riia vanalinnast asuvad kortermajad vähem kui 2 kilomeetri kaugusel. «Majad on arendatud spetsiaalselt üüritegevuseks ja nad on väga heas seisukorras,» ütles Riim.

Viiest hoonest kolm on valminud 2021. aastal ja kaks, arhitektuurselt väärtuslikud hooned, on hiljuti läbinud põhjaliku renoveerimise. Viies majas on kokku 109 korterit, mis on peaaegu täies ulatuses välja üüritud. Lisaks on kinnistutel ehitusõigus veel ühe kuuekorruselise kortermaja ehituseks. LHV pensionifondide Riia üürimajad asuvad aadressitel Sparģeļu iela 10, Matīsa iela 52 ja 65a.

Peale Riia üürikorterite kuuluvad LHV pensionifondidele Lumi Kodude nime kandvad 293 üürikorterit Põhja-Tallinna linnaosas Manufaktuuri tänaval ja Mustamäel Aiandi tänaval, samuti Tallinna kesklinnas asuv Valge Maja büroohoone, Tallinna Tehnikaülikooli teaduslinnakus paiknev Microsofti kontorihoone, kolm stockoffice’i-tüüpi ärihoonet Jüri alevikus ning tootmishoone Tallinnas Lasnamäel Taevakivi tänaval.