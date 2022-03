Londoni börsil peatati kauplemine 27 Venemaa sidemetega ettevõttega

Vene ettevõtete ja oligarhide seas populaarsel Londoni börsil on peatatud kauplemine 27 Venemaaga tugevalt seotud ettevõttega, kuna lääne finantssüsteem on Ukraina sissetungi järel veelgi enam piiramas raha sissevoolu riiki, vahendab Financial Times.

Enne turu avamist neljapäeval teatas LSE, et peatab viivitamatult kauplemise rohkem kui kahe tosina ettevõttega, sealhulgas Sberbanki, Gazpromi ja Lukoiliga. Börsi sõnul oli see tingitud «Ukrainas toimuvatest sündmustest, turutingimusi arvestades ja selleks, et säilitada turgude korrapärasus».

See samm tähistab järsku muutust võrreldes viimase kahe aastakümnega, mil Londonist sai Venemaa ettevõtete ja oligarhide peamine ärikeskkond. FactSeti andmete kohaselt on LSE-s noteeritud 39 Venemaa ettevõtet, kes on alates 2005. aastast kaasanud 44 miljardit dollarit.

LSE indeksiettevõte FTSE Russell ütles samuti, et Venemaa aktsiad kustutatakse reede õhtust alates kõigist oma aktsiaindeksitest. Üleeile teatas teine indeksite pakkuja MSCI, et jätab Venemaa aktsiad oma laialdaselt jälgitavatest arenevate turgude indeksitest välja, hoiatades, et riigi aktsiaturg on muutunud «investeerimiskõlbmatuks».

Kauplemine Venemaa aktsiate ja võlakirjadega on maailmaturgudel viimase nädala jooksul peaaegu seiskunud, kuna kauplejad vaevlevad Venemaa äriühingute ja üksikisikute suhtes kehtestatud finantssanktsioonide ja Moskva vastumeetmete mõjuga.