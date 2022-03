Ukraina kavandab sõjaväe rahastamiseks uut sõjavõlakirjade oksjonit

Ukraina kogus 8,1 miljardit grivnat ehk 244 miljonit eurot selle nädala alguses toimunud esimese sellise müügi käigus. See sündmus pälvis ülemaailmset tähelepanu, kuna peale professionaalsete investorite soovisid võlakirju osta ka lihtinimesed, et näidata oma toetust riigile.

Ukraina sõjavõlakirjad on sarnaste omadustega nagu võlakirjad, mida riik müüb regulaarselt rahuajal, ja need on üks mitmest rahastamismeetmest, mida riik on kasutusele võtnud, et koguda raha nii oma relvajõududele kui ka tsiviilisikutele.