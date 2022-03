LHV ostab 8 miljoni euro eest EveryPay

Tehingu toimumise eelduseks on selle heakskiitmine ja vastavalt aktsiakapitali suurendamise otsustamine LHV Groupi aktsionäride korralisel üldkoosolekul 30. märtsil 2022. aastal. Tehingu ostuhind ja muud põhitingimused (ulatuses, milles need ei ole konfidentsiaalsed), samuti aktsiakapitali suurendamise tingimused avaldatakse LHV Groupi aktsionäridele koos üldkoosoleku kokkukutsumise teatega.

EveryPay on 2012. aastal loodud ja 2015. aasta septembris oma tootega turule jõudnud maksete vastuvõtmise platvorm, mis liidestab pankasid ja e-kaubanduse ettevõtteid kaasaegsete makseviisidega nagu kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. EveryPay teenuseid kasutavad suuremad Baltikumi pangad ja mitmed väiksemad finantsasutused ning üle 2000 e-kaubanduse ettevõtte. EveryPay töötleb aastas üle 15 miljoni makse summas üle 800 miljoni euro. EveryPay kaudu tehakse täna ligikaudu 70% Eesti ja pea 50% Baltikumi online kaarditehingutest. EveryPays töötab 30 inimest. Ettevõtte olulisemad asutajad Joel Mitt ja Lauri Teder jätkavad tööd omandatavas ettevõttes.

EveryPay peamiseks tooteks on kaardimaksete ja avatud panganduse maksevärava platvorm, mis on ühenduslüliks e-kaubanduse kaupmeeste ja maksete vastuvõtmise teenust pakkuva panga ja/või alternatiivseid maksemeetodeid pakkuva institutsiooni vahel. Kaupmeestele pakutakse maksteenuste vastuvõtmist ja pankadele tehnoloogiliselt tugevat makseväravat, mis võimaldab pangal teenindada e-kaubanduse kaupmehi, kui pangal puudub oma vastav platvorm. EveryPay tooteportfelli kuuluvad hetkel kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. Täiendavalt pakutakse maksetega seotud mugavustooteid nagu automaatsed maksed, massmaksed, püsimaksed ja LinkpPay makselink.

«Soovime senisest enam kasvatada makseteenustega seotud äritegevust. Sellest on saanud LHV strateegia oluline osa. Oma peamiste sihtrühmadena näeme üle LHV Groupi ettevõtete kohalikku jaepanganduse segmenti, rahvusvahelisi finantsvahendajaid ja Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmenti. Kohaliku Eesti jaepanganduse segmendi osas kasvab kiiresti e-kaubanduse maksete kogumisega seotud äri nagu online kaardimaksed ja avatud panganduse maksed. LHV ja EveryPay ühine pakkumine e-kaubandusega tegelevatele kaupmeestele on üks Eesti parimaid. Rahvusvahelise finantsvahendajate segmendi osas näeme võimalust kasvatada müügimahtusid, tulusid ja kasumit pakkudes teenust olemasolevatele klientidele. Ühendkuningriigi e-kaubanduse ettevõtete segmendi osas on tegemist vajaliku tootega LHV UK Limited'i uute toodete ja kliendipakkumiste väljatöötamiseks nii online kaardimaksete, avatud panganduse maksete kui ka „osta kohe, maksa hiljem“ toote jaoks, millega tagada terviklik pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Ühendkuningriigis,» kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.